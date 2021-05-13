Группа «Комсомольск» хочет выступить на «Нашествии»

Группа «Комсомольск», которая вчера представила свой новый альбом «Ретро» выступлением в «Вечернем Урганте», в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила о своем желании приехать на «Нашествие».

«Есть желание выступить на фестивале. Это очень большое событие, выступает огромное количество групп, которые нам нравятся, и мы бы хотели на них посмотреть. Из тех, кто заявлен уже в этом году, нам нравится Нейромонах Феофан, «Сплин» было бы здорово увидеть», - сказала вокалистка коллектива Дарья Дерюгина.

По словам артистки, «Нашествие» покорило сердца не только россиян, но и иностранцев.

«У моего папы есть друг – немец, который обожает русскую культуру, он служил в России в армии. Он ежегодно приезжает на «Нашествие»!»- поделилась она.

В этом году фестиваль «Нашествие» пройдет в Серпухове с 30 июля по 1 августа. В фестивале примут участие такие группы как «Сплин», «АлисА», «НАИВ», «Машина времени», Louna, Нейромонах Феофан, Сергей Бобунец и многие другие.

