Группа «КняZz» записала трек с Джо Линн Тернером
Группа «КняZz» презентовала новую версию песни «Сталкер». В её записи принял участие экс-вокалист Deep Purple и Rainbow Джо Линн Тёрнер.
Князев и Тернер познакомились в 2021 году, а в 2023 году КняZz прислал зарубежному коллеге черновые версии песен с альбома "Платим за Шута! Том II. Волшебная книга". Тернер сам выбрал "Сталкера" и написал к песне англоязычный текст, основываясь на русском первоисточнике.
Новая версия песни не только объединяет разные поколения, но и озвучивает на двух языках предостережение о недопущении апокалипсиса по вине человека.
Ранее вокалистка группы LASCALA Аня Грин рассказала НСН, что коллектив только спустя 12 лет решился разбавить свою альтернативную музыку фламенко и латинскими звучаниями.
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