Группа «КняZz» записала трек с Джо Линн Тернером

Новая версия песни не только объединяет разные поколения, но и озвучивает на двух языках предостережение о недопущении апокалипсиса по вине человека.

Ранее вокалистка группы LASCALA Аня Грин рассказала НСН, что коллектив только спустя 12 лет решился разбавить свою альтернативную музыку фламенко и латинскими звучаниями.

