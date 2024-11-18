Группа «КняZz» записала трек с Джо Линн Тернером

Группа «КняZz» презентовала новую версию песни «Сталкер». В её записи принял участие экс-вокалист Deep Purple и Rainbow Джо Линн Тёрнер.

Князев и Тернер познакомились в 2021 году, а в 2023 году КняZz прислал зарубежному коллеге черновые версии песен с альбома "Платим за Шута! Том II. Волшебная книга". Тернер сам выбрал "Сталкера" и написал к песне англоязычный текст, основываясь на русском первоисточнике.

От «Оскара» до острова: Ирина Безрукова о новых премьерах и рок-группах коллег

Новая версия песни не только объединяет разные поколения, но и озвучивает на двух языках предостережение о недопущении апокалипсиса по вине человека.

Ранее вокалистка группы LASCALA Аня Грин рассказала НСН, что коллектив только спустя 12 лет решился разбавить свою альтернативную музыку фламенко и латинскими звучаниями.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:Андрей КнязевПесня

Горячие новости

Все новости

партнеры