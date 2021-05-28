Группа Kiss возвращается в комиксы

Новая серия комиксов о группе Kiss выйдет уже в августе 2021 года. Выпуск носит название «Одержимость призраками». В комиксе речь пойдет о человеке по имени Дариус Чо – самом богатом и в то же время самом замкнутом человек в мире.

Для многих он призрак, фантом, а другие и вовсе считают, что его не существует, что это просто прикрытие для сети компаний и консорциумов. Но он существует, и он большой поклонник группы KISS. Чо нанимает группу для участия в частной вечеринке, а что было дальше, узнаем, когда комикс выйдет.

Издательством выпуска займется Dynamite Comics, в компании уже заявили, что «с гордостью представят самое лучшее, потому что вы хотели самого лучшего!».

