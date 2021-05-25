Группа Kiss показала первый трейлер фильма о себе

Сегодня на видеохостинге YouTube был опубликован первый официальный трейлер документального фильма о группе Kiss. Картина «Biography: KISStory» режиссером которой стал Д.Дж. Виола, рассказывает о полувековой истории коллектива и о музыкантах их же словами.

В трейлере команду представляют, как «самый жаркий бэнд в мире» и показывают отдельные кадры с концертов.

Премьера фильма намечена на 27 и 28 июня 2021 года и состоится на телеканале A&E. Продолжительность картины составила 4 часа.

Также о Kiss сейчас готовится еще один фильм «Shout It Out Loud»,его премьера состоится на стриминговой платформе Netflix.

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Фото: Instagram/kissonline
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