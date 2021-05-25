Группа Kiss показала первый трейлер фильма о себе

Сегодня на видеохостинге YouTube был опубликован первый официальный трейлер документального фильма о группе Kiss. Картина «Biography: KISStory» режиссером которой стал Д.Дж. Виола, рассказывает о полувековой истории коллектива и о музыкантах их же словами.

В трейлере команду представляют, как «самый жаркий бэнд в мире» и показывают отдельные кадры с концертов.