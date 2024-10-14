Группа «Кис-Кис» отменила тур по Казахстану, Кыргызстану и Узбекистану
Российская группа «Кис-Кис» на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» объявила об отмене тура по Казахстану, Кыргызстану и Узбекистану.
Уточняется, что причиной отмены стало «нарушение организатором абсолютно всех сроков и базовых договорённостей».
«На фоне постоянных изменений условий и абсолютного непонимания того, что нас может поджидать непосредственно уже в самом туре, нами было принято решение об его отмене», - написали участницы коллектива.
Также «Кис-Кис» добавили, что организатор обязался вернуть деньги за билеты в автоматической режиме.
Ранее казахстанский рэпер Скриптонит отменил все концерты до конца года из-за проблем с голосовыми связками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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