Группа «Кис-Кис» отменила тур по Казахстану, Кыргызстану и Узбекистану

Уточняется, что причиной отмены стало «нарушение организатором абсолютно всех сроков и базовых договорённостей».

«На фоне постоянных изменений условий и абсолютного непонимания того, что нас может поджидать непосредственно уже в самом туре, нами было принято решение об его отмене», - написали участницы коллектива.

Также «Кис-Кис» добавили, что организатор обязался вернуть деньги за билеты в автоматической режиме.

Ранее казахстанский рэпер Скриптонит отменил все концерты до конца года из-за проблем с голосовыми связками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».