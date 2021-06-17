Группа «Кис-кис» даст стадионные концерты в 2022 году
17 июня 202112:50
Первые в своей карьере стадионные концерты группа «Кис-кис» готовится дать в конце весны 2022 года. 20 мая коллектив выступит в ДС «Мегаспорт» в Москве, а 22 мая - в СК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.
«Этот пыл не погасить и сотней огнетушителей», - уверяют представители команды.
Группа «Кис-кис» в 2021 году провела два больших концерта на площадках Москвы и Санкт-Петербурга.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru