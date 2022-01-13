Организаторы выставки к 60-летию Цоя рассказали о картинах музыканта

Генеральный директор музейно-выставочного центра «РОСИЗО» Ольга Галактионова рассказала об особенностях выставки, посвященной 60-летию Виктора Цоя.

По ее словам, один из залов выставки выделен для презентации картин Виктора Цоя.

«Представлено 76 работ, более 30 –впервые. Работы представлены семьей, Наталией Разлоговой, а также из частных фондов. Этот зал демонстрирует, что Виктор Цой – художник в самом широком смысле слова. Это имя вписано во всемирную историю. Спасибо большое, что мы имеем возможность показывать это детям, Цой – жив», - рассказала она на пресс-конференции в честь открытия выставки.

15 января 2022 года в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве откроется выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя». Проект приурочен к 60-летию со дня рождения музыканта.

По словам организаторов, на выставке будут представлены музыкальные инструменты, черновики, костюмы, коллекция картин и другие артефакты, связанные с жизнью легендарного артиста.

