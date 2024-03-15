Группа «КИНО» перевыпустила альбом «Это не любовь»

Как отмечается, изменения затронули лишь музыкальную часть, а дорожка с голосом Виктора Цоя осталась прежней.

Сын рок-музыканта Александр Цой заявил, что запись получилась лучше, чем участники группы думали, позднее раскрылось все богатство музыки.

В перезаписи пластинки были задействованы Юрий Каспарян, Александр Титов, Игорь Тихомиров, Олег Шунцов и Дмитрий Кежватов.

Альбом доступен для прослушивания на цифровых платформах с 15 марта.

Ранее стало известно, что голос Виктора Цоя прозвучит на концерте группы «КИНО» в Ростове-на-Дону, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

