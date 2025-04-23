Киану Ривз сыграет в фильме о соперничестве рок-групп Weezer и Dogstar

Канадский актер Киану Ривз получил одну из главных ролей в псевдодокументальном фильме о соперничестве в 90-х годах ХХ века рок-групп Weezer и Dogstar, сообщает The InSneider.

Актер Киану Ривз дебютировал в профессиональных гонках

Режиссерами нового проекта станут Эриель Шульман и Генри Джуст, которое ранее также вместе сняли «Паранормальное явление».

Помимо приглашенных актеров, в картине также снимутся участники этих двух музыкальных коллективов.

Ранее стало известно, что Кирстен Данст и Киану Ривз приступили к съемкам в черной комедии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: кадр из фильма «Матрица»
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