Киану Ривз сыграет в фильме о соперничестве рок-групп Weezer и Dogstar
23 апреля 202510:47
Канадский актер Киану Ривз получил одну из главных ролей в псевдодокументальном фильме о соперничестве в 90-х годах ХХ века рок-групп Weezer и Dogstar, сообщает The InSneider.
Режиссерами нового проекта станут Эриель Шульман и Генри Джуст, которое ранее также вместе сняли «Паранормальное явление».
Помимо приглашенных актеров, в картине также снимутся участники этих двух музыкальных коллективов.
Ранее стало известно, что Кирстен Данст и Киану Ривз приступили к съемкам в черной комедии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru