Группа Iron Maiden выпустила собственную версию «Монополии»

Британская рок-группа Iron Maiden представила свою версию настольной игры «Монополия» под названием Somewhere On Tour Monopoly, сообщает портал Louder.

Запланированный на август рок-фестиваль «Музыка свободы» перенесли на следующий год

В хэви-метал «Монополии» поклонники смогут «заново переживать концерты группы, покупать и продавать их».

Набор будет включать в себя элементы истории команды: медвежонка Sooty, которого барабанщик Нико Макбрэйн держит у себя на барабанах, альбатроса из песни Rime Of The Ancient Mariner, талисман группы — Эдди и многое другое.

Ранее свои наборы "Монополии" выпускали Queen и Metallica, передает «Радиоточка НСН».

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