Группа Iron Maiden выпустила собственную версию «Монополии»
Британская рок-группа Iron Maiden представила свою версию настольной игры «Монополия» под названием Somewhere On Tour Monopoly, сообщает портал Louder.
В хэви-метал «Монополии» поклонники смогут «заново переживать концерты группы, покупать и продавать их».
Набор будет включать в себя элементы истории команды: медвежонка Sooty, которого барабанщик Нико Макбрэйн держит у себя на барабанах, альбатроса из песни Rime Of The Ancient Mariner, талисман группы — Эдди и многое другое.
Ранее свои наборы "Монополии" выпускали Queen и Metallica, передает «Радиоточка НСН».
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