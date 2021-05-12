Группа Hurts объявила об отмене гастролей в России
Агентство Pop Farm, которое является организатором концертов группы Hurts в России, объявило в своём Facebook, что британский дуэт отменил гастроли.
По словам участников группы Тео Хатчкрафта и Адама Андерсона, решение отказаться от тура Faith они приняли «в связи с личными обстоятельствами и текущей ситуацией».
«Это решение далось нам очень непросто. Альбом Faith очень многое значит для нас, а ваши поддержка и любовь за последний год были просто потрясающими. Мы приносим глубочайшие извинения всем вам», - заявили Хатчкрафт и Андерсон.
Планировалось, что группа Hurts представит свой пятый студийный альбом не только в Москве, но и в других городах России, и доедет до Дальнего Востока и Сибири. Представители Pop Farm добавили, что возврат денег за билеты будет осуществляться по месту их приобретения.
Ранее британская рок-группа Genesis объявила о туре по США, в который она отправится в оригинальном составе, сообщает РИА ФАН. Помимо Фила Коллинза в группе вновь объединятся Тони Бэнкс и Майк Резерфорд.
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