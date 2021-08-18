Группа «Громыка» предупредила поклонников о летящем метеорите
Группа «Громыка» выпустила авангардный клип «К нам летит метеорит». Анимационное видео сделано художницей Ниной Фрейман вручную, персонажи вырезаны из старых журналов и книг.
«Дух авангардного консерватизма, которым пронизан этот клип, оказался созвучен песне, на которую он был сделан. «Громыка» горячо приветствует этот факт», - поддержал идею клипа лидер коллектива Максим Валерьевич.
Сейчас коллектив готовит к выпуску свой новый мини-альбом «Империя ждёт результат». Релиз состоится 20 августа 2021 года.
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