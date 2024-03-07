«Цирк и убожество!»: Лидер «Парка Горького» Белов пригрозил Намину судом
Алексей Белов заявил НСН, что сам вместе с Николаем Носковым писал песни из первого альбома классического состава «Парка Горького», который теперь цитирует новая группа Намина.
Лидер классического состава рок-группы «Парк Горького» Алексей Белов в эфире НСН пригрозил основателю и продюсеру коллектива Стасу Намином судебным иском.
Проект Намина Gorky Park с Сергеем Арутюновым и Олегом Изотовым выступил с концертом 1 марта 2024 года в «Крокус Сити Холле», а 6 марта представил новый альбом под названием One world freedom. Сам Намин ранее заявил НСН, что новый состав группы исполнил несколько песен из первого альбома «старого» «Парка Горького» 1989 года.
«Исполнять песни из первого альбома незаконно. Это не просто глупость, это бред сумасшедшего! Психически здоровый человек не может говорить такие вещи. Авторские права на песни находятся у того, кто их написал, у меня! Первый альбом мы писали с Носковым, а все остальное писал я. На свой концерт 1 марта она притащили Носкова, что и позволило им исполнить эти песни. Если бы его не было, то все – суд, пять миллионов штраф. Это не может продолжаться вечно, Носков тоже не очень здоров, все знают об этом. Вся эта ситуация – цирк. Все, что они делают – убожество. Я не буду слушать новые альбомы, потому что это ниже третьего сорта даже. Это просто самодеятельность. Музыка не о том, чтобы воровать, музыка исходит из сердца. Там ничего из сердца не вышло вообще. Одна сплошная манипуляция. Первый альбом «Парк Горького» записал за месяц, а эти полтора года несколько песен писали. Да и сингл «Девочка из Нью-Йорка» мы исполняли еще в 1987 году, если что», - сказал собеседник НСН.
По его словам, Намин зарегистрировал знак с изображением серпа и молота, но не саму группу.
«Мне больше всего жалко тех ребят, которые в этом принимают участие, им мозги просто заморочили. Один из них подходил ко мне, брал автограф, фотографировался, другой работал много лет с моей супругой Ольгой Кормухиной. Вся эта ситуация с новым составом «Парка Горького» - просто убожество. Если можешь что-то сделать, то сделай сам, не надо воровать ни у кого ничего. Они все время извиваются как уж на сковородке. Хотят выпустить новый альбом? Пусть выпускают, все равно это все придется выбрасывать. Работают серьезные адвокаты, это все недолго будет продолжаться. Мы однозначно будем подавать иск. Пусть пока что делают что хотят, мы заняты своим делом, мы готовим свой материал и ни на кого не обращаем внимание. Дело в том, что Стас зарегистрировал не название группы, а лишь значок, на котором изображен серп и молот. Саму группу зарегистрировать невозможно. Прикрываясь этим значком, он говорит все свои беззакония», - заключил музыкант.
Сам Намин заявлял НСН, что у классического «Парка Горького» только первый альбом 1989 года был выпущен законно.
«У старого «Парка Горького» был только один законный альбом, остальные выпущены незаконно, они должны были быть выпущены под другим названием коллектива, не «Парк Горького». После 35 лет молчания новый состав «Парка Горького» не только не копирует то, что делал 35 лет назад старый состав, а делает вообще совершенно другой стиль, другое направление и имеет другой почерк. Это совершенно другая музыка. Даже если есть пара песен из первого альбома, то они совершенно по-другому исполнены, в другой аранжировке и так далее», - утверждал продюсер.
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Группа «Парк Горького» была создана Наминым в 1987 году, впервые музыкант полноценно представил свой проект публике в 1988 году – «Парк Горького» выступила на концертах группы Scorpions в Петербурге. В 1990 году в группе произошел конфликт, и она распалась. В новом составе под руководством Намина группа выступила в 2022 году.
При этом в 2023 году музыканты классического состава «Парка Горького» Алексей Белов и Александр Маршал объявили о воссоединении группы в классическом составе и гастрольном туре, в который легендарный коллектив отправится в 2024 году.
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