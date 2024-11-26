Группа «Фонограф-Симфо-Джаз» получила премию «Все цвета джаза» за релиз года
Народная артистка России Лариса Долина вручила премию «Все цвета джаза» группе «Фонограф-Симфо-Джаз» за победу в номинации «Релиз года» с альбомом «Мой город».
Руководитель коллектива — виртуозный пианист, дирижер, народный артист России Сергей Жилин. Под его руководством оркестр не только продолжает активную творческую деятельность, но и регулярно участвует в самых рейтинговых музыкальных проектах Первого канала: «Две звезды», «Две звезды. Отцы и дети», и «Голос».
В новый альбом «Фонограф-Симфо-Джаза» вошли джазовые интерпретации известных произведений композитора Натальи Чайковской, именно она и получила премию сегодня. По ее словам, в релизе представлены музыкальные зарисовки любимого города, вдохновленные игрой солнца в окнах и драйвом шумных дорог.
В 2024 году премия «Все цвета джаза» проходит в юбилейный, десятый раз. Слушатели Радио JAZZ 89.1 FM голосовали за лучших из лучших в семи номинациях: «Восходящая звезда», «Фестиваль года», «Площадка года», «Релиз года», «Музыкант года», «Мероприятие года» и «За вклад в развитие джазовой культуры в России». Церемония вручения престижной премии проходит в московском зале Omega Rooftop на крыше Универмага «Цветной», передает «Радиоточка НСН».
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