Рок-группа Sum 41 объявила о своем распаде
Канадская рок-группа Sum 41 объявила о своем распаде спустя 27 лет существования на сцене. Об этом в своих соцсетях сообщили музыканты коллектива.
При этом перед расставанием они планируют выпустить прощальный альбом под назвнаием Heaven: x: Hell. В своем обращении артисты поблагодарили поклонников их творчества за поддержку и верность.
Sum 41 отыграет на всех ранее запланированных гастролях, а также отправится в последнее мировое турне.
Группа была образована в 1996 году, Музыканты планировали концерт в Москве на фестивале Park Live в 2020 году, но не смогли приехать из-за пандемии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru