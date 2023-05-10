Рок-группа Sum 41 объявила о своем распаде

Канадская рок-группа Sum 41 объявила о своем распаде спустя 27 лет существования на сцене. Об этом в своих соцсетях сообщили музыканты коллектива.

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При этом перед расставанием они планируют выпустить прощальный альбом под назвнаием Heaven: x: Hell. В своем обращении артисты поблагодарили поклонников их творчества за поддержку и верность.

Sum 41 отыграет на всех ранее запланированных гастролях, а также отправится в последнее мировое турне.

Группа была образована в 1996 году, Музыканты планировали концерт в Москве на фестивале Park Live в 2020 году, но не смогли приехать из-за пандемии.

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ФОТО: соцсети группы
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