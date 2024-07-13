Эминем выпустил первый за четыре года альбом The Death of Slim Shady

Рэпер Эминем выпустил новый альбом The Death of Slim Shady (Coup De Grace).

Эминем выложил тизер нового альбома и назвал дату релиза

Пластинка стала первым за четыре года альбомом исполнителя и 12-й работой в его дискографии. Продюсированием новинки Эминем занимался совместно с Dr. Dre.

Исполнитель отмечал, что его новый альбом концептуальный, его стоит прослушивать от начала и до конца. В пластинку вошли 19 треков.

Ранее Эминем выпустил в качестве сингла композицию с нового альбома Houdini, трек занял первое место в чарте Billboard Global 200.

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Фото: скрин с официального YouTube-канала артиста
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