Эминем выпустил первый за четыре года альбом The Death of Slim Shady
13 июля 202407:43
Рэпер Эминем выпустил новый альбом The Death of Slim Shady (Coup De Grace).
Пластинка стала первым за четыре года альбомом исполнителя и 12-й работой в его дискографии. Продюсированием новинки Эминем занимался совместно с Dr. Dre.
Исполнитель отмечал, что его новый альбом концептуальный, его стоит прослушивать от начала и до конца. В пластинку вошли 19 треков.
Ранее Эминем выпустил в качестве сингла композицию с нового альбома Houdini, трек занял первое место в чарте Billboard Global 200.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru