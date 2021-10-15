Группа «Эпидемия» представила свою версию «Мертвых звезд»
Группа «Эпидемия» приняла участие в трибьюте группы «СЛОТ», коллектив сегодня представил свою версию песни «Мертвые звезды».
Это первый сингл с готовящегося большого трибьют- проекта “СЛОТ XX TRIBUTE”, пластинка приурочена к празднованию 20-летия группы «СЛОТ».
Помимо трибьют-релиза в рамках празднования юбилея группы, поклонников ждут документальный фильм, а также море эксклюзивного контента и стильного мерча.
А в 2022 году уже запланированы большие сольные концерты на крупнейших концертных площадках в Москве (18 февраля, Adrenaline Stadium) и Питере (12 февраля, Морзе), а также масштабный тур.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,9 млн+32 196 / сут.
Умерли
221 тыс.+998 / сут.
Выздоровели
7,0 млн+22 268 / сут.
- Путин посоветовал трудовым мигрантам выучить русский язык
- Против бизнесмена Быкова возбудили новое уголовное дело
- Адвокат оценил вероятность помилования Саакашвили
- Депутат Рады поблагодарил Грузию за арест Саакашвили
- Путин призвал не торопиться с официальным признанием талибов
- Кудрин посчитал существенным снижение уровня бедности в 2020 году
- СМИ: Семь человек погибли при взрыве у мечети в Кандагаре
- «Политически некорректно». Лавров пошутил над термином «омбудсмен»
- Томский губернатор предрек десятую волну коронавируса
- Лукашенко заявил, что СССР развалили принудительно
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru