Группа «Эпидемия» представила свою версию «Мертвых звезд»

Группа «Эпидемия» приняла участие в трибьюте группы «СЛОТ», коллектив сегодня представил свою версию песни «Мертвые звезды».

Это первый сингл с готовящегося большого трибьют- проекта “СЛОТ XX TRIBUTE”, пластинка приурочена к празднованию 20-летия группы «СЛОТ».

Помимо трибьют-релиза в рамках празднования юбилея группы, поклонников ждут документальный фильм, а также море эксклюзивного контента и стильного мерча.

А в 2022 году уже запланированы большие сольные концерты на крупнейших концертных площадках в Москве (18 февраля, Adrenaline Stadium) и Питере (12 февраля, Морзе), а также масштабный тур.

