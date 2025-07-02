Участник фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ» Elena Jaya погрузит Москву в четыре стихии

Инди-поп-группа Elena Jaya готовится к концерту-презентации в Москве, на котором погрузит зрителей в разные стихии: землю, воду, огонь и воздух.

Программа будет состоять из трех частей. Первая, «корни» – это знакомые песни группы, которые полюбили фанаты. Вторая, «искра» - новые авторские песни и зажигательные каверы. Третья, «стихия» - презентация одноименного EP-альбома, состоящего из четырех переживаний.

ФОТО: Elena Jaya

Шоу-погружение состоится в концертном зале Orion Hall 10 июля.

Группа Elena Jaya появилась в 2021 году, но уже успела дать множество концертов как на камерных площадках, так и на больших фестивалях. В частности, музыканты выступали на премии «Все цвета джаза» и порадуют зрителей яркими песнями на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ», который пройдет 26-27 июля в кинопарке «Москино».

ФОТО: Elena Jaya

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ФОТО: Elena Jaya

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