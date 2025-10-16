Группа eaZZy Top выступит на «Квартирнике» ROCK FM

17 октября на радио ROCK FM 95.2 прозвучат хиты ZZ Top в исполнении российских рокеров - группы eaZZy Top.

«Программа «Квартирник Rock FM», которая стартовала в феврале, с каждым выпуском обретает всё большую популярность, объединяя у нас в гостях как молодые таланты, так и признанных мастеров сцены. Такие встречи – лучший стимул для живого общения в нашей студии и творческого поиска. И мы черпаем огромное вдохновение в реакции наших слушателей и зрителей, в каждом комментарии под видеоверсией передачи, в письмах и звонках на радиостанцию», – рассказал программный директор ROCK FM Александр Фуковский.

Группа eaZZy Top основана в 2009 году в Москве Александром Семененко и Владом Зюзиным. С самого начала команда исполняла любимые аудиторией хиты самобытного техасского коллектива – тех самых Билли, Дасти и Фрэнка, That Little Ol’ Band from Texas.

Прямой эфир с ведущим Бендером камерного концерта eaZZy Top состоится 17 октября в 19:00 на частоте ROCK FM 95.2. Сразу после трансляции полная видеоверсия выступления будет доступна на сайте радиостанции.

Также на портале можно посмотреть видео прошедших концертов. Своим творчеством делятся группы: «Ракеты» – трибьют легендарной голландской группы Shocking Blue, Devotion Mode – трибьют легендарной группы Depeche Mode, ГКЧП – трибьют Red Hot Chili Peppers, Forever Queen – трибьют Queen, Join Trip – трибьют Creedence Clearwater Revival, GrandFuzzeRs исполняют треки Grand Funk Railroad, кубинско-российская группа JoinTrip – песни Джими Хендрикса, а Brothers For Nothing – хиты Dire Straits.



