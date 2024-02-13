Группа ДДТ даст три концерта в Казахстане

Согласно афише, 15 февраля состоится выступление в Караганде, 18 февраля - в Астане, а 21 февраля – в городе Семей.

Перед поездкой в Казахстан группа ДДТ и Юрий Шевчук выступили в Ташкенте, где собрали полный зал, о чём свидетельствуют восторженные посты поклонников в соцсетях.

«Спасибо гостеприимному Узбекистану за тёплый приём!», - говорится в комментариях к видео в сообществе «ДДТ клуб» во «ВКонтакте».

Ранее группа ДДТ выпустила цифровой релиз «Сборника песен №2», в который вошли 18 композиций, подготовленных для издания на виниле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

