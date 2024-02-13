Группа ДДТ даст три концерта в Казахстане
Группа ДДТ планирует дать три концерта в Казахстане. Информация об этом размещена на официальном сайте концертов коллектива.
Согласно афише, 15 февраля состоится выступление в Караганде, 18 февраля - в Астане, а 21 февраля – в городе Семей.
Перед поездкой в Казахстан группа ДДТ и Юрий Шевчук выступили в Ташкенте, где собрали полный зал, о чём свидетельствуют восторженные посты поклонников в соцсетях.
«Спасибо гостеприимному Узбекистану за тёплый приём!», - говорится в комментариях к видео в сообществе «ДДТ клуб» во «ВКонтакте».
Ранее группа ДДТ выпустила цифровой релиз «Сборника песен №2», в который вошли 18 композиций, подготовленных для издания на виниле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru