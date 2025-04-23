Группа Cure выпустит альбом ремиксов «Mixes of a Lost World»
Британская группа The Cure анонсировала выхода альбома ремиксов своей последней на данный момент пластинки «Songs of a Lost World».
Пластинка получила название «Mixes of a Lost World». Релиз запланирован на 13 июня. Первые два ремикса из альбома представили 21 апреля – в день рождения фронтмена Роберта Смита. Речь идет о ремиксах на композиции «Alone» и «I Can Never Say Goodbye».
Известно, что средства от продажи и скачивания направят в британскую благотворительную организацию War Child.
Ранее лидер The Cure Роберт Смит заявил о намерении группы выпустить ещё два новых альбома, один из которых почти готов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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