Группа Cure выпустит альбом ремиксов «Mixes of a Lost World»

Пластинка получила название «Mixes of a Lost World». Релиз запланирован на 13 июня. Первые два ремикса из альбома представили 21 апреля – в день рождения фронтмена Роберта Смита. Речь идет о ремиксах на композиции «Alone» и «I Can Never Say Goodbye».

Известно, что средства от продажи и скачивания направят в британскую благотворительную организацию War Child.

Ранее лидер The Cure Роберт Смит заявил о намерении группы выпустить ещё два новых альбома, один из которых почти готов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».