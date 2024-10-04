Группа Coldplay выпустила альбом «Moon Music»
Британская группа Coldplay представила новую студийную работу - альбом «Moon Music». Это 10-я пластинка в дискографии коллектива.
В новый альбом вошли 10 треков, в записи которых, помимо Криса Мартина, Джонни Бакленда, Гая Берримена и Уилла Чемпиона, приняли участие Little Simz, Burna Boy, Elyanna, Tini и Ayra Starr.
Отличительной особенностью нового релиза является его «максимальная экологичность». Как пишет Billboard, компакт-диски с альбомом «Moon Music» на 90% изготовлены из переработанного поликарбоната.
Ранее Coldplay официально установили рекорд по самым кассовым рок-турам в истории. По данным Billboard, тур британцев «Music Of The Spheres» заработал 945,7 млн долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru