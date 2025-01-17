СМИ: Группа Coldplay установила рекорд в ОАЭ

В материале уточняется, что это событие превзошло предыдущий рекорд, установленный музыкантом Эдом Шираном в Дубае, когда он выступил перед 69 тысячами зрителями на стадионе Sevens в январе прошлого года.

Музыкант Крис Мартин и его команда исполнили песни из своего обширного репертуара, включая композиции с десятого студийного альбома «Moon Music».

Ранее музыкальные группы «Мураками» и «СЛОТ» сообщили, что представят новый совместный трек, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

