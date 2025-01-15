Группа «Чайф» раскрыла, как сделала выбор в пользу профессиональной музыки

Музыканты группы «Чайф» рассказали о принятии решения оставить работу и посвятить себя только музыке. В интервью «НАШЕ Радио» они поделились воспоминаниями о трудных выборах, которые им приходилось делать, обсуждая свою судьбу в поездах по дороге домой.

Владимир Шахрин рассказал, что несмотря на неопределенность и низкие зарплаты, любовь к музыке стала решающим аргументом. К тому времени увеличившиеся гонорары за концерты стали дополнительным стимулом для принятия важного решения. В 1988 году «Чайфы» окончательно стали профессиональными музыкантами.