Группа «Чайф» раскрыла, как сделала выбор в пользу профессиональной музыки
Музыканты группы «Чайф» рассказали о принятии решения оставить работу и посвятить себя только музыке. В интервью «НАШЕ Радио» они поделились воспоминаниями о трудных выборах, которые им приходилось делать, обсуждая свою судьбу в поездах по дороге домой.
Владимир Шахрин рассказал, что несмотря на неопределенность и низкие зарплаты, любовь к музыке стала решающим аргументом. К тому времени увеличившиеся гонорары за концерты стали дополнительным стимулом для принятия важного решения. В 1988 году «Чайфы» окончательно стали профессиональными музыкантами.
Однако путь к этому был нелегким. Например, Владимир Бегунов столкнулся с трудностями на работе в милиции, где его не хотели отпускать. В ответ он начал экспериментировать с внешним видом, чтобы подчеркнуть свою неприязнь к системе, и это в конечном итоге сыграло роль в его увольнении.
В свою очередь Шахрин отметил, что с детства относился к деньгам как к инструменту для обеспечения комфортной жизни, а не как к самоцели. Понимание того, что его семья будет обеспечена, даже если доходы снизятся, помогло ему решиться на переход к музыкальной карьере, передает «Радиоточка НСН».
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