Группа «Чайф» выпустила песню «Донбасское лето»

По словам авторов, она призвана стать оберегом для тех, кто принимает участие в специальной военной операции на Украине.

«Если вам есть кому ее отправить, вы можете скачать ее, мы будем рады», — говорится в сообщении.

Ранее «Чайф» анонсировал осенний концерт в Крыму, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



