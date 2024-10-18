Группа «Чайф» выпустила песню «Донбасское лето»
18 октября 202419:14
Вновь объединившиеся участники группы «Чайф» Владимир Шахрин, Владимир Бегунов и Михаил Перов выпустили новую песню, которую назвали «Донбасское лето», сообщает Telegram-канал коллектива.
По словам авторов, она призвана стать оберегом для тех, кто принимает участие в специальной военной операции на Украине.
«Если вам есть кому ее отправить, вы можете скачать ее, мы будем рады», — говорится в сообщении.
Ранее «Чайф» анонсировал осенний концерт в Крыму, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru