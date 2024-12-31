«Новый альбом и БАМ»: Гитарист «Чайфа» рассказал, чем ему запомнился 2024 год
В юбилейном для «Чайфа» 2025 году коллектив выпустит новый альбом, уже записано четыре песни, сказал НСН Владимир Бегунов.
Гитарист рок-группы «Чайф» Владимир Бегунов признался в беседе с НСН, что наиболее запоминающимися событиями для него в уходящем году стали поездка на Байкало-Амурскую магистраль (БАМ) и начало записи нового альбома.
По словам музыканта, в 2024 году «Чайф» начал работу над новым альбомом, который увидит свет в юбилейном для группы 2025 году.
«Год был очень непростым, хотя было и очень много хорошего. Невзирая на мою лень, мы работаем — трудимся над новым альбомом, планируем выпустить его в юбилейном 2025 году. Уже сделали четыре песни. Мы делаем альбом легко, расслабленно, уверенно, невзирая на то, что кто-то записал громче или круче. Смею надеяться, что кто-то еще ждет результатов нашей работы. Кроме того, мы съездили на БАМ, оказалось, что это очень интересно. Впечатляет и то, как это далеко, и то, какая грандиозная работа в свое время была выполнена», — сказал Бегунов.
Ранее Бегунов заявил, что рок-музыка не должна быть протестной, потому что бездумное бунтарство просто ради бунтарства бессмысленно.
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