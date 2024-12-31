«Новый альбом и БАМ»: Гитарист «Чайфа» рассказал, чем ему запомнился 2024 год

Гитарист рок-группы «Чайф» Владимир Бегунов признался в беседе с НСН, что наиболее запоминающимися событиями для него в уходящем году стали поездка на Байкало-Амурскую магистраль (БАМ) и начало записи нового альбома.

По словам музыканта, в 2024 году «Чайф» начал работу над новым альбомом, который увидит свет в юбилейном для группы 2025 году.