Группа Bon Jovi представила новую песню «Living Proof»

По словам музыкантов, при создании песни они решили вновь использовать ток-бокс, который впервые применили ещё в треке «Livin' On A Prayer» в 1986 году.

«Это крутая рок-песня, которая звучит так, как вам нравится», - заявил Джон Бон Джови.

Ранее первым синглом с новой пластинки Bon Jovi «Forever» стало произведение «Legendary», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Песня заняла первое место в чарте цифровых продаж Billboard, а также поднялась на вторую строчку в чарте Rock Digital Songs Sales.

