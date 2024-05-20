Группа Bon Jovi представила новую песню «Living Proof»
Американские рокеры Bon Jovi представили новую песню «Living Proof». Это второй сингл с их грядущего альбома «Forever», который увидит свет 7 июня 2024 года.
По словам музыкантов, при создании песни они решили вновь использовать ток-бокс, который впервые применили ещё в треке «Livin' On A Prayer» в 1986 году.
«Это крутая рок-песня, которая звучит так, как вам нравится», - заявил Джон Бон Джови.
Ранее первым синглом с новой пластинки Bon Jovi «Forever» стало произведение «Legendary», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Песня заняла первое место в чарте цифровых продаж Billboard, а также поднялась на вторую строчку в чарте Rock Digital Songs Sales.
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