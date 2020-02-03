Группа Би-2 представила новый клип на песню «Пекло»
Утром в понедельник, 3 февраля, состоялась презентация сингла и клипа «Пекло» группы Би-2. Это первая песня 11-го студийного альбома группы, релиз которого намечен на 2021 год. И сегодня же Шура Би-2 празднует свой 50-летний юбилей.
Сам клип снят казахстанским режиссером Максим Шишкиным, который ранее работал с такими исполнителями как Элджей, Matrang, Jah Kalib и Noize MC.
В релиз также включены ремикс российской электронной группы Mages и песня «Мосты», написанная творческим гуру Би-2 Михаилом Карасёвым. Эту песню вместе с Шурой Би-2 исполняет экс-вокалистка группы «Озера» Лиза Громова - она стала соавтором текста композиции.
«Если говорить о настроении грядущего альбома, то оно обещает быть абсолютно непредсказуемым, как и время, в котором мы сейчас живём», - отметил Лёва Би-2.
Предыдущий альбом группы «Горизонт событий» был выпущен в 2017 году и стал одним из самых успешных релизов группы.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Пилоты самолета рейса Париж-Москва подрались
- В России появятся автономера с трехзначными кодами регионов
- Россия депортирует больных коронавирусом иностранцев
- В Минобороны рассказали время поставок С-500 российской армии
- Турция пообещала отомстить за гибель своих военных в Сирии