Группа Би-2 представила новый клип на песню «Пекло»

Сам клип снят казахстанским режиссером Максим Шишкиным, который ранее работал с такими исполнителями как Элджей, Matrang, Jah Kalib и Noize MC.

В релиз также включены ремикс российской электронной группы Mages и песня «Мосты», написанная творческим гуру Би-2 Михаилом Карасёвым. Эту песню вместе с Шурой Би-2 исполняет экс-вокалистка группы «Озера» Лиза Громова - она стала соавтором текста композиции.

«Если говорить о настроении грядущего альбома, то оно обещает быть абсолютно непредсказуемым, как и время, в котором мы сейчас живём», - отметил Лёва Би-2.

Предыдущий альбом группы «Горизонт событий» был выпущен в 2017 году и стал одним из самых успешных релизов группы.