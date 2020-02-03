Группа Би-2 представила новый клип на песню «Пекло»

3 февраля 202011:10

Утром в понедельник, 3 февраля, состоялась презентация сингла и клипа «Пекло» группы Би-2. Это первая песня 11-го студийного альбома группы, релиз которого намечен на 2021 год. И сегодня же Шура Би-2 празднует свой 50-летний юбилей.

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Сам клип снят казахстанским режиссером Максим Шишкиным, который ранее работал с такими исполнителями как Элджей, Matrang, Jah Kalib и Noize MC.

В релиз также включены ремикс российской электронной группы Mages и песня «Мосты», написанная творческим гуру Би-2 Михаилом Карасёвым. Эту песню вместе с Шурой Би-2 исполняет экс-вокалистка группы «Озера» Лиза Громова - она стала соавтором текста композиции.

«Если говорить о настроении грядущего альбома, то оно обещает быть абсолютно непредсказуемым, как и время, в котором мы сейчас живём», - отметил Лёва Би-2.

Предыдущий альбом группы «Горизонт событий» был выпущен в 2017 году и стал одним из самых успешных релизов группы.

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