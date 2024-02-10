Группа Artik&Asti выпустила новый альбом

На пластинке представлены пять песен, среди которых «На ножах», «Та, что делает больно» и другие. Все они так или иначе посвящены страстям, делающим влюбленным больно.

Одновременно вышел клип на заглавную композицию альбома. Режиссеры Саша Сахарная и Николай Французов включили в него кадры с полуобнаженной солисткой, по телу которой мужчина рисует синей краской.

Ранее певица Тейлор Свифт анонсировала выход нового альбома под названием The Tortured Poets Department, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

