Группа Artik&Asti выпустила новый альбом
Музыкальный дуэт Artik&Asti представили новый альбом «Качели».
На пластинке представлены пять песен, среди которых «На ножах», «Та, что делает больно» и другие. Все они так или иначе посвящены страстям, делающим влюбленным больно.
Одновременно вышел клип на заглавную композицию альбома. Режиссеры Саша Сахарная и Николай Французов включили в него кадры с полуобнаженной солисткой, по телу которой мужчина рисует синей краской.
Ранее певица Тейлор Свифт анонсировала выход нового альбома под названием The Tortured Poets Department, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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