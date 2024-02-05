Певица Тейлор Свифт объявила о выходе нового альбома 19 апреля

Певица Тейлор Свифт анонсировала выход нового альбома под названием The Tortured Poets Department. Об этом артистка рассказала на церемонии вручения премии Grammy в Лос-Анджелесе.

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Свифт получила награду в категории «Альбом года» за свою работу Midnights. Певица отметила, что это ее тринадцатая статуэтка Grammy.

«Я хочу поблагодарить фанатов, рассказав им секрет, который я хранила два года. Он заключается в том, что мой новый альбом выходит 19 апреля и называется The Tortured Poets Department», — поделилась исполнительница.

Ранее Тейлор Свифт заняла первое место в ежегодном рейтинге «Человек года» американского журнала Time, напоминает RT.

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