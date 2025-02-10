Группа «Ария» анонсировала новый концертный альбом «Это рок (Live)»

В основу новой пластинки легли два выступления коллектива в Санкт-Петербурге, состоявшиеся в октябре 2024 года.

Релиз всего альбома запланирован на 21 февраля, а пока поклонники коллектива могут послушать три композиции - «Король Дороги», «Искушение» и «Свет Былой Любви».

Ранее музыканты группы «Ария» в интервью НСН рассказали о зарубежных фанатах, отметив, что никогда не выступали в большинстве стран, которые посетят в 2025 году в рамках юбилейного тура.

