Группа «Ария» анонсировала новый концертный альбом «Это рок (Live)»
10 февраля 202513:39
Группа «Ария» анонсировала новый концертный альбом под названием «Это рок (Live)».
В основу новой пластинки легли два выступления коллектива в Санкт-Петербурге, состоявшиеся в октябре 2024 года.
Релиз всего альбома запланирован на 21 февраля, а пока поклонники коллектива могут послушать три композиции - «Король Дороги», «Искушение» и «Свет Былой Любви».
Ранее музыканты группы «Ария» в интервью НСН рассказали о зарубежных фанатах, отметив, что никогда не выступали в большинстве стран, которые посетят в 2025 году в рамках юбилейного тура.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru