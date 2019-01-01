Группа «Альянс»: Песни не обязательно должны быть хитами
Участники коллектива ответили на вопросы журналистов в пресс-центре НСН на поле фестиваля «Нашествие».
Группа «Альянс» в пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ» рассказала о планах исполнить во время выступления свои старые песни и два новых трека. Участники коллектива спокойно прокомментировали свое попадание в рейтинг «Группа одного хита».
«Одна песня лучше, чем ни одной. Пусть песни не будут хитовыми, главное, чтобы они нам нравились», - отметили они.
Музыканты рассказали о некотором волнении, связанном с первым выступлением на «Нашествии».
«Волнительно впервые играть здесь. То, что сейчас происходит, приятно, у нас появились надежды, желание работать, но имеется и страх, выдержит ли здоровье все это?», - отметили они.
Группа «Альянс» была образована в 1981 году в Москве. Особую популярность группе дал хит «На заре».
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