Группа «Альянс»: Песни не обязательно должны быть хитами

Группа «Альянс» в пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ» рассказала о планах исполнить во время выступления свои старые песни и два новых трека. Участники коллектива спокойно прокомментировали свое попадание в рейтинг «Группа одного хита».

«Одна песня лучше, чем ни одной. Пусть песни не будут хитовыми, главное, чтобы они нам нравились», - отметили они.

Музыканты рассказали о некотором волнении, связанном с первым выступлением на «Нашествии».

«Волнительно впервые играть здесь. То, что сейчас происходит, приятно, у нас появились надежды, желание работать, но имеется и страх, выдержит ли здоровье все это?», - отметили они.

Группа «Альянс» была образована в 1981 году в Москве. Особую популярность группе дал хит «На заре».

