Группа «Альянс» открыла фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ»
7 сентября12:27
Группа «Альянс» начала выступление на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ».
7 и 8 сентября с 12:00 часов в центре столицы, на проспекте Академика Сахарова состоится двухдневный музыкальный марафон, который соберет артистов, недавно отпраздновавших 20-летие легендарного фестиваля.
Все участники фестиваля и расписание выступлений - на официальном сайте Nashe.ru. Следите за новостями в эфире «НАШЕго Радио» и в социальных сетях радиостанции! 7 и 8 сентября, «НАШИ В ГОРОДЕ». Вход – свободный.
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ФОТО: НСН Олег Цуриков
ТЕГИ:Фестиваль
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