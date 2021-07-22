Группа «АлисА» сыграет концерт без QR-кодов и ковидпаспортов.

Группа «АлисА» намерена дать акустический концерт в Москве 30 июля. Как сообщается в Instagram коллектива это будет «сидячий» концерт со свободной рассадкой.

При действующих сегодня ограничениях попасть на акустику «Алисы» смогут только 500 человек.

Концерт состоится в клубе 1930 Moscow, общая вместимость которого 2500 человек.

В анонсе концерта указано, что выступление пройдет «Без QR-кодов. Без ковидпаспортов».

