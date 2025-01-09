Группа «Алиса» представила концертный альбом «XXXX»

Рок-группа «Алиса» выпустила первый альбом в 2025 году, а также представила музыкальный фильм.

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Релизом стал концертный альбом под названием «XXXX», композиции для которого были записаны во время выступления, приуроченного к 40-летию коллектива, которое состоялось 10 ноября 2023 года в ДС «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.

Альбом состоит из 25 треков из разных альбомов коллектива.

Ранее лидер группы «Алиса» Константин Кинчев назвал лучшим в истории коллектива альбом «Гойда», напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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