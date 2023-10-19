Группа «Аффинаж» анонсировала гастроли по России

Рок-группа «Аффинаж» анонсировала тур по России в поддержку своего нового альбома «Общество с ограниченной ответственностью».

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Концептуальная пластинка станет приквелом к альбому «Мимо. Ранен. Убит», выпущенному в 2020 году. Альбом выйдет уже в пятницу, 20 октября.

По словам музыкантов, название работы родилось из заглавных букв трех первых песен: все они начинаются на «О». Участники группы «Аффинаж» называют новую пластинку своей самой сильной, магистральной работой.

«У меня очень приятное волнение — но несильное, не триггерящее. Я настолько уверен в этой пластинке, что сам жду, когда она выйдет, чтобы тоже послушать», — рассказал фронтмен коллектива Эм Калинин в беседе с Известиями.

Первыми услышат новый альбом вживую жители Абакана, 25 октября здесь пройдет первый концерт тура «Аффинажа».

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Фото: пресс-служба группы "Аффинаж"
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