Группа «Аффинаж» анонсировала гастроли по России
Рок-группа «Аффинаж» анонсировала тур по России в поддержку своего нового альбома «Общество с ограниченной ответственностью».
Концептуальная пластинка станет приквелом к альбому «Мимо. Ранен. Убит», выпущенному в 2020 году. Альбом выйдет уже в пятницу, 20 октября.
По словам музыкантов, название работы родилось из заглавных букв трех первых песен: все они начинаются на «О». Участники группы «Аффинаж» называют новую пластинку своей самой сильной, магистральной работой.
«У меня очень приятное волнение — но несильное, не триггерящее. Я настолько уверен в этой пластинке, что сам жду, когда она выйдет, чтобы тоже послушать», — рассказал фронтмен коллектива Эм Калинин в беседе с Известиями.
Первыми услышат новый альбом вживую жители Абакана, 25 октября здесь пройдет первый концерт тура «Аффинажа».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru