«Аффинаж» рассказали, как прошли путь от «Нью-Йорка» до «Москвы»

Группа «Аффинаж» выпустила мини-альбом «Нью-Йорк - Москва». Два одноимённых трека уже сейчас можно послушать на сайте nashe.ru. Эм Калинин заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио» и рассказал, как сложился этот музыкальный маршрут. Подробности – только на НСН.

«"Нью-Йорк" - одна из ранних осмысленных песен, написанных мной. Ей уже около 15 лет, а сольная акустическая версия этой композиции вошла в самую первую из моих музыкальных работ мегараритетный лонгплей "Жертва искусства". И это был экстремальный альбом с очень вызывающими, мягко говоря, эксцентричными текстами. "Нью-Йорк" очень выделялся на их фоне хотя бы тем, что эту песню полюбили мои родители. А в недавнем туре родилась песня "Москва", посвященная одному из самых любимых мною городов и мы подумали, что было бы здорово записать мини-альбом "Нью-Йорк – Москва", как своеобразную ретроспективу творческого пути, объединенную темой мегаполисов. Это – путешествие из прошлого в наше сегодня, из юности, из истоков, в молодость, в расцвет. Именно так родился и мини-альбом и название программы», -пояснил артист.

Такое же название – «Нью-Йорк - Москва» - получила и новая концертная программа «Аффинажа». Тур, посвящённый выходу мини-альбома, стартует совсем скоро. Специальную программу, куда войдут и новые песни, и хиты группы, можно будет вживую услышать 4 октября в петербургском клубе «Космонавт» и 11 октября в московском концертном зале «МИР».



