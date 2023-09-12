Группа Aerosmith перенесла прощальный тур из-за проблем со здоровьем фронтмена

По его словам, группа перенесла шесть выступлений на январь и февраль 2024 года. Перенесенные концерты пройдут в Детройте, в Чикаго, в Вашингтоне, в Торонто, в Роли и в Кливленде.

Отмечается, что на выступления могут попасть поклонники коллектива, ранее купившие билеты. В случае невозможности посетить концерт организаторы вернут деньги за билеты.

Ранее стало известно, что группа Iron Maiden представила свою версию настольной игры «Монополия», передает «Радиоточка НСН».

