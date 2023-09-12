Группа Aerosmith перенесла прощальный тур из-за проблем со здоровьем фронтмена

Американская рок-группа Aerosmith перенесла шесть концертов прощального тура из-за проблем со здоровьем фронтмена коллектива Стивена Тайлера. Об этом сообщил сам музыкант в социальной сети Х (бывший Twitter).

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По его словам, группа перенесла шесть выступлений на январь и февраль 2024 года. Перенесенные концерты пройдут в Детройте, в Чикаго, в Вашингтоне, в Торонто, в Роли и в Кливленде.

Отмечается, что на выступления могут попасть поклонники коллектива, ранее купившие билеты. В случае невозможности посетить концерт организаторы вернут деньги за билеты.

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ФОТО: Пресс-служба ROCK FM
ТЕГИ:Концерт"Aerosmith"

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