Группа AC/DC дала первый за семь лет концерт

В 2016 году AC/DC отменила тур из-за угрозы полной потери слуха у вокалиста Брайана Джонсона, а через год скончался один из основателей группы Малкольм Янг, передает «Радиоточка НСН».

Напомним, что австралийская рок-группа была создана в Сиднее в 1973 году выходцами из Шотландии, братьями Малькольмом и Ангусом Янгами.

