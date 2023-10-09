Группа AC/DC дала первый за семь лет концерт

Рок-группа AC/DC впервые вышла на сцену после семилетнего перерыва. Коллектив выступил на фестивале Power Trip в Калифорнии. Поклонники смогли услышать целый сет из 24 композиций, сообщает Classic Rock.

Музыканты также впервые исполнили песни «Demon Fire» и «Shot In The Dark» вживую.

В мероприятии также приняли участие Metallica, Guns N' Roses, Iron Maiden, Ozzy Osbourne и Tool.

Metallica выпустила новый альбом «72 Seasons». Видео

В 2016 году AC/DC отменила тур из-за угрозы полной потери слуха у вокалиста Брайана Джонсона, а через год скончался один из основателей группы Малкольм Янг, передает «Радиоточка НСН».

Напомним, что австралийская рок-группа была создана в Сиднее в 1973 году выходцами из Шотландии, братьями Малькольмом и Ангусом Янгами.

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ФОТО: instagram.com/acdc
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