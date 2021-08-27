Группа ABBA готовится к концертам и релизам новых песен
В Сети появился сайт «ABBA Voyage», а также его Twitter-аккаунт. Пользователям предлагается зарегистрироваться на ресурсах, чтобы первыми узнать о том, что выйдет 2 сентября этого года.
Как сообщает газета The Sun, ABBA после длительного перерыва представит пять новых песен. И кроме новых песен планируется шоу с голограммами. Состояться оно должно было еще в 2019 году, но из-за пандемии коронавируса было перенесено.
Последний студийный альбом группы "The Visitors" был представлен в 1981 году, а спустя более десяти лет были обнародованы еще три неизданные мелодии.
Один из самых легендарных коллективов – ABBA – распался около 40 лет назад.
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