Группа «7Б» о фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ»: Лето продолжается!

В дни, когда Москва будет отмечать свое 872-летие, в столице пройдет Фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» - он обещает стать одним из самых заметных событий 7 и 8 сентября. В центре города, на проспекте Академика Сахарова пройдет 20-часовой музыкальный марафон. Перед москвичами и гостями столицы выступят как легенды эфира «НАШЕго Радио», такие как «Ария», Гарик Сукачёв, Вадим Самойлов, Сергей Бобунец, «СЛОТ», «СерьГа», Найк Борзов и другие, так и молодые артисты.

Одним из участников фестиваля станет группа «7Б». Лидер коллектива Иван Демьян рассказал НСН, что в День города их ждет очень плотный график.

«В Москве в этом году отмечаем День города в нескольких местах, в том числе будем выступать на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ». Такое, можно сказать, у нас празднество», - сказал он.

Музыкант отметил, что пока не определился со своим сет-листом, так как привык составлять его незадолго до выхода на сцену.

«Я смотрю по ходу настроения, погоды. Кто-то захочет услышать легендарный хит, но я всегда включаю и какую-нибудь новинку, премьеру. Сет будет смешан по нашему настроению, я составляю сет-лист за час до выступления, когда уже сижу в гримерке.

Демьян также рассказал, чем полевые фестивали отличаются от городских.

«Здесь (в городе) могут как целенаправленно прийти, а могут и случайно попавшие, гости столицы. Наслаждаясь красотами города, они узнают о фестивале. Аудитория такая спонтанная может быть, но в итоге это все объединяется. Конечно, желаю хорошего настроения, погоды, увидеть новшества. Лето продолжается!», - заключил музыкант.

Первый концерт «НАШИ В ГОРОДЕ» состоялся 17 лет назад в Санкт-Петербурге. В 2018 году, в честь 20-летия «НАШЕго Радио», фестиваль впервые перебрался в Москву. В этом году площадкой фестиваля станет проспект Академика Сахарова.

Ознакомиться со списком исполнителей и коллективов, а также графиком их выступлений, можно на официальном сайте Nashe.ru. Также следите за новостями в эфире «НАШЕго Радио» и в социальных сетях радиостанции! 7 и 8 сентября, «НАШИ В ГОРОДЕ». Вход – свободный.



