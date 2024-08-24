Певец Андрей Губин рассказал о проблемах с сердцем

Артист дал комментарий изданию перед своим творческим вечером в рамках международного конкурса «Новая волна» в Сириусе.

«Хожу едва, сердце — мотор не тянет... Меня проверили: я сдал анализы, думал, скажут рак. Но мне сказали: "Вы абсолютно здоровы". Люди с моими проблемами лежат дома, это просто моя жизненная энергия», — поделился Губин.

По словам исполнителя, он каждый день занимается спортом и планирует вернуться на сцену. Как отметил Губин, у него уже есть новый материал, и артист начнет издавать песни, когда «болячки закончатся».

Ранее музыкальный критик, продюсер Павел Рудченко предположил, что Андрей Губин вряд ли вернется к активной творческой деятельности и возобновит гастроли после творческого вечера на «Новой волне».

