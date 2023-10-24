Green Day выпустила первый сингл из грядущего альбома Saviors
Американская рок-группа Green Day анонсировала выход четырнадцатого альбома и представила первый сингл из него.
Релиз пластинки запланирован на 19 января 2024 года. На обложке изображен горящий автомобиль и разводящий руками мальчик.
Продюсером стал Роб Кавалло, который сотрудничал с группой во время записи альбомов Dookie и American Idiot.
Вместе с анонсом Green Day выпустила первый сингл из новой пластинки - The American Dream Is Killing Me. На песню снят черно-белый клип, где музыканты играют на фоне зомби-апокалипсиса.
В сентябре 2023 года группа представили три песни-черновика из переиздания альбома Dookie, передает «Радиоточка НСН».
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