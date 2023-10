Green Day выпустила первый сингл из грядущего альбома Saviors

Релиз пластинки запланирован на 19 января 2024 года. На обложке изображен горящий автомобиль и разводящий руками мальчик.

Продюсером стал Роб Кавалло, который сотрудничал с группой во время записи альбомов Dookie и American Idiot.

Вместе с анонсом Green Day выпустила первый сингл из новой пластинки - The American Dream Is Killing Me. На песню снят черно-белый клип, где музыканты играют на фоне зомби-апокалипсиса.

В сентябре 2023 года группа представили три песни-черновика из переиздания альбома Dookie, передает «Радиоточка НСН».