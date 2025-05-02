Green Day получили звезду на голливудской «Аллее славы»

Звезда рокеров находится по адресу 6212 Hollywood Boulevard, рядом с Amoeba Music. Она стала 2810-й наградой, вручённой с момента открытия знаменитой «Аллеи славы» в 1960 году.

«Это безумие... Это как Суперкубок моей мамы ... Это как будто быть на собственных похоронах», - заявил фронтмен коллектива Билли Джо Армстронг.

На церемонии присутствовал звезда «Дэдпула» Райан Рейнольдс, который заявил, что музыка Green Day находится на «пересечении ностальгии и эволюции».

Ранее в Национальном центре «Россия» открылась спортивная «Аллея славы», посвященная знаменитым российским спортсменам и их достижениям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

