Гребенщиков рассказал о причине отказа от выступлений на Украине
Музыкант Борис Гребенщиков (признан в РФ иноагентом) в интервью Financial Times объяснил, почему отказался от выступлений на Украине.
«Половина украинцев думают: "О, хороший русский — это мертвый русский". Я получаю много подобных писем», — поделился музыкант.
Гребенщиков покинул Россию весной прошлого года и проживает в Великобритании.
«Я предпочитаю жить и работать в Лондоне, потому что это подходит мне гораздо больше, чем пребывание в Санкт-Петербурге», — рассказал основатель группы «Аквариум», подчеркнув, что работает в британской столице с 1988 года.
По словам Гребенщикова, он не планирует в ближайшее время приезжать в Россию, как отметил музыкант, «это может быть немного опасно».
В июне Минюст РФ внес Бориса Гребенщикова в реестр иноагентов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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