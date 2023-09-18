Гребенщиков рассказал о причине отказа от выступлений на Украине

«Половина украинцев думают: "О, хороший русский — это мертвый русский". Я получаю много подобных писем», — поделился музыкант.

Гребенщиков покинул Россию весной прошлого года и проживает в Великобритании.

«Я предпочитаю жить и работать в Лондоне, потому что это подходит мне гораздо больше, чем пребывание в Санкт-Петербурге», — рассказал основатель группы «Аквариум», подчеркнув, что работает в британской столице с 1988 года.

По словам Гребенщикова, он не планирует в ближайшее время приезжать в Россию, как отметил музыкант, «это может быть немного опасно».

В июне Минюст РФ внес Бориса Гребенщикова в реестр иноагентов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

