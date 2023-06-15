Борис Гребенщиков оштрафован судом на 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии

Тверской суд Москвы определил взыскать штраф в размере 50 тысяч рублей с музыканта Бориса Гребенщикова (признан в России иноагентом) за дискредитацию российской армии, сообщает «Интерфакс».

Депутат попросит СК проверить заявления Гребенщикова на дискредитацию армии

Наказание последовало за слова Гребенщикова, сказанные им в интервью на одном из YouTube - каналов.

Как отмечается, адвокат в ходе процесса настаивал на том, что его подзащитный просто высказал личное мнение, и не имел умысла, направленного на дискредитацию Вооруженных сил РФ.

Ранее на Гребенщикова составили протокол за дискредитацию армии РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: НСН
ТЕГИ:Российская АрмияШтрафСудБорис Гребенщиков

Горячие новости

Все новости

партнеры