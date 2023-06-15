Борис Гребенщиков оштрафован судом на 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии
Тверской суд Москвы определил взыскать штраф в размере 50 тысяч рублей с музыканта Бориса Гребенщикова (признан в России иноагентом) за дискредитацию российской армии, сообщает «Интерфакс».
Наказание последовало за слова Гребенщикова, сказанные им в интервью на одном из YouTube - каналов.
Как отмечается, адвокат в ходе процесса настаивал на том, что его подзащитный просто высказал личное мнение, и не имел умысла, направленного на дискредитацию Вооруженных сил РФ.
Ранее на Гребенщикова составили протокол за дискредитацию армии РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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