Российские айтишники записали альбом в память о Маяковском
Российские музыканты, работающие в десяти IT-компаниях, выпустили трибьют-альбом «Прощальный концерт» в честь 130-летия со дня рождения поэта Владимира Маяковского.
В сборник вошли семь песен, все они написаны участниками концерта «МаякФест», прошедшего 20 июля в Парке Горького в рамках киберфестиваля Positive Hack Days. Все треки доступны на популярных цифровых площадках с 19 июля. Инициатором и главным продюсером проекта выступила компания Positive Technologies, лидер рынка результативной кибербезопасности.
Как отметила генпродюсер киберфестиваля Виктория Алексеева, Маяковский - фигура, соединившая «цифровой мир и мир искусства».
"В поэме „Летающий пролетарий“ он даже описывал компьютеризацию и роботизацию, появление мобильных телефонов и умных домов. Нет сомнений в том, что если бы поэт жил в наше время, то наверняка давал бы концерты в метавселенных и выставлял свои произведения на NFT-маркетплейсах», — заявила она.
Выпуск трибьют-альбома призван привлечь внимание к наследию Маяковского, ведь его творчество не теряет актуальности и вдохновляет новые поколения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru