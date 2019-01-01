Гостям VIP-зоны «НАШЕСТВИЕ 2019» обещают максимальный комфорт

До старта фестиваля «НАШЕСТВИЕ 2019» остается меньше недели. Для обладателей VIP-билетов главное приключение года пройдёт с особым комфортом. Организаторы объединили активный отдых, качественную инфраструктуру и максимально разнообразили музыкальное наполнение VIP-зоны.

Ресторан, бары, интересные партнёрские и игровые площадки, отдельный танцпол, прачечная, бани и возможность понаблюдать за артистами и ведущими «НАШЕго Радио» в стеклянной студии – вот премиальный пакет VIP-зоны.

Ресторанная зона в 800 квадратных метров с 15-метровой барной стойкой готовится принять в течение трёх фестивальных дней около 7000 VIP-гостей. Концепция меню строится вокруг традиционных блюд из мяса на углях и рыбы на пару, широкого выбора салатов, клаб-сэндвичей, кесадильи и других лёгких закусок.

Внутри ресторан делится на общую и зону «комфорт» с удобной плетеной мебелью. Самое главное: гости смогут следить за выступлениями артистов с помощью широких плазменных экранов.