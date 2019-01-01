Гостям VIP-зоны «НАШЕСТВИЕ 2019» обещают максимальный комфорт
До старта фестиваля «НАШЕСТВИЕ 2019» остается меньше недели. Для обладателей VIP-билетов главное приключение года пройдёт с особым комфортом. Организаторы объединили активный отдых, качественную инфраструктуру и максимально разнообразили музыкальное наполнение VIP-зоны.
Ресторан, бары, интересные партнёрские и игровые площадки, отдельный танцпол, прачечная, бани и возможность понаблюдать за артистами и ведущими «НАШЕго Радио» в стеклянной студии – вот премиальный пакет VIP-зоны.
Ресторанная зона в 800 квадратных метров с 15-метровой барной стойкой готовится принять в течение трёх фестивальных дней около 7000 VIP-гостей. Концепция меню строится вокруг традиционных блюд из мяса на углях и рыбы на пару, широкого выбора салатов, клаб-сэндвичей, кесадильи и других лёгких закусок.
Внутри ресторан делится на общую и зону «комфорт» с удобной плетеной мебелью. Самое главное: гости смогут следить за выступлениями артистов с помощью широких плазменных экранов.
Весело провести время с семьёй и друзьями можно в зоне Volkswagen. Гости смогут познакомиться с моделями Caddy Beach для начинающих автотуристов, и California – потомком легендарного мультивена Bulli. Днём красочная площадка будет работать в формате лаунжа с разнообразными развлечениями. Викторины и instagram-конкурсы с призами, мастер-классы и танцевальные битвы, фото-зона, аэрохоккей и кикер.
Вечером эта зона трансформируется в настоящий танцпол, и самых стойких ждут развлекательная программа и дискотека с ведущими «НАШЕго Радио»: в ночь с четверга на пятницу зажигать гости фестиваля будут под выступление группы «Жулики»; с пятницы на субботу пройдёт поэтическая ночь с лидерами группы «Ундервуд» Максимом Кучеренко и Владимиром Ткаченко; а с субботы на воскресенье выступит трио на виолончелях «Vespercellos» с классическими рок-хитами.
Функциональность и комфорт прекрасно сочетаются в локации «RG Lounge», выполненной по задумке партнера «РГ-Девелопмент» в виде современной квартиры со своей переговорной, лаунж-зоной с пуфами, парком у дома, а также двумя оригинальными фотозонами. В мультифункциональном пространстве гости смогут набраться сил, поиграть в «Дрова», покачаться на ротанговых качелях, подзарядить телефон, а также полюбоваться скульптурой из песка, мини ЖК «Октябрьское Поле».
Российское байкерское движение «Ночные волки» гостям VIP-зоны представит эксклюзивную технику, созданную в мастерских старейшего мотоклуба в России. За этими экспонатами - труд не одной пары рук и сотни часов кропотливой работы. Каждая модель изготовлена в единственном экземпляре, и гости «НАШЕСТВИЯ» смогут сделать фото с этой уникальной техникой.
Отдых «без пятен» на репутации? Нет ничего проще для прачечной Electrolux. Абсолютно чистое счастье в полевых условиях обеспечит легендарный шведский бренд, предлагая уникальное инфраструктурное решение второй год подряд. Пока часть гостей «НАШЕСТВИЯ» 2019 будет зажигать и наслаждаться выступлениями любимых групп, остальные смогут воспользоваться настоящей, полноценной прачечной, расположенной в VIP-зоне фестиваля, которая восстановит идеальный вид вещей благодаря стиральным и сушильным машинам Electrolux PerfectCare. Там же для гостей будет действовать специальное предложение: «Предзаказ крупной бытовой техники Electrolux со скидкой 20% с бесплатной доставкой по России до 31 августа».
Очиститься от токсинов и вернуть бодрость отлично поможет настоящая русская баня от компании «Баня Моби»: с 9 утра и до 3 часов ночи можно будет наслаждаться ароматами протопленной парной, запаренных веников и травяных чаёв из самовара, отдыхать душой и телом после 2-часового сеанса. Впервые на фестивале будет возможность попасть под веники чемпиона России Артёма Казельского, который специально прилетает с Урала попарить гостей фестиваля.
Все подробности, состав участников и билеты только сайте фестиваля nashestvie.ru!
«НАШЕСТВИЕ» – крупнейший всероссийский фестиваль под открытым небом, является самым масштабным и посещаемым ежегодным фестивалем в России и ближнем зарубежье. Проводится с 1999 года. Основан радиостанцией «НАШЕ Радио».
19, 20 и 21 июля 2019 года в Большом Завидове Тверской области «НАШЕСТВИЕ» отметит круглую дату – 20 лет. Фестиваль в его нынешнем виде – это мультиформатный музыкальный нон-стоп, где есть место и легендарным, и молодым исполнителям.
С 2017 года билеты на фестиваль стали именными, и приобрести их можно только на www.nashestvie.ru.
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