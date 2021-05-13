Гордон предложила Киркорову сдать анализы из-за Бузовой
Юрист Екатерина Гордон в интервью НСН ответила Филиппу на оскорбительный комментарий
Юрист Екатерина Гордон в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» ответила певцу Филиппу Киркорову на его жесткий комментарий к ее посту в Instagram.
Правозащитницу возмутил ажиотаж вокруг болезни ведущей и певицы Ольги Бузовой. По мнению Гордон, госпитализация Бузовой могла быть связана с днем рождения Киркорова, где ведущая была накануне, а также со злоупотреблением запрещенных веществ. На этот пост поспешил ответить и сам Киркоров. «Жаль, что Вам и другим «кокосовым» экспертам из вашей палаты не суждено побывать на истинных Королевских праздниках... у нас на столах самая вкусная еда и напитки, а то, что Вы ищете, у нас нет», - написал артист.
Гордон в интервью «Радиоточке НСН» ответила Киркорову на жесткий выпад.
«Так как «защитил» Киркоров... меня, пожалуйста, защищать не надо. Я спокойно отношусь к хамству тех, кому не нравится моя позиция. Что касается намеков на употребление наркотиков, я готова с Филиппом пройти любые анализы. До вчерашнего дня я искренне полагала, что он называет себя королем с юмором. Теперь я понимаю, что он и правда так считает. Этот пир во время чумы с культом из шмоток и сумочек мне не близок», - сказала она НСН.
Сама Бузова напрямую в конфликт не вмешивается, но в своем Instagram написала, что в последние дни поняла «кто друг, а кто – никто в моей жизни».
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