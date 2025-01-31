Глеб Самойлов анонсировал концерты в Грузии и Израиле

В частности, вместе со своим коллективом The Matrixx он выступит в израильских Хайфе и Тель-Авиве. Шоу в рамках тура «The Best World Tour 2025» состоятся 29 и 30 марта, соответственно.

Затем Глеб Самойлов & The Matrixx приедет с концертом в столицу Грузии Тбилиси (1 апреля), а 3 апреля выступит в Ереване (Армения). Также анонсировано выступление в столице Сербии Белграде (7 апреля).

«На четыре города билеты в продаже. Для удобства тех, кто приедет на концерты из РФ, есть возможность купить билеты на концерты за рубли», - говорится в сообщении.

Ранее музыканты группы «Ария» заявили «Радиоточке НСН», что их большой зарубежный тур в честь 40-летия группы начнется с мартовских выступлений в Анталье (Турция), Белграде (Сербия) и Лимасоле (Кипр).

